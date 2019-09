Alimentazione alcaline: il segreto di lunga vita

Sei in cerca di una dieta gustosa e salutare? Hai tante domande da fare su cibo e salute?



Il Comune di Bari, con il progetto "Reti Civiche Urbane", tramite la RCU Poggiofranco-Picone, è lieto di invitare la cittadinanza tutta all'evento del 28 settembre ore 10.00 presso l'Orto Domingo a Bari in via Lucarelli. INGRESSO GRATUITO



Questo evento è dedicato a tutti coloro che desiderano conoscere e applicare nella loro vita un sistema dietetico e nutrizionale che permette di ricreare le basi fisiologiche di benessere, salute, vitalità e longevità.



I temi affrontati vanno dalla regolazione del sistema acido-base alle connessioni tra acidosi metabolica e malattie, dalla conoscenza dei cibi acidificanti/alcalinizzanti ad un ipotetico menù ideale.



Mantenere un pH alcalino è il vero segreto della longevità e buona salute (come scritto nei testi scientifici Robert e Shelley Redford Young). Questo è possibile seguendo delle semplici indicazioni nutrizionali.



L’evento, GRATUITO e INTERATTIVO tra relatore e pubblico, è rivolto a tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso di autopurificazione, a chi vuole sperimentare cosa vuol dire avere un corpo sano ed una energia frizzante, a chi desidera imparare ad essere il medico di se stesso.



Durante l'evento DEGUSTAZIONE DI CIBI BIO E VEGAN da parte di Amorum.