Alla corte degli Acquaviva d'Aragona nel centro storico di Conversano

Domenica 19 ore 10.30 appuntamento con “Puglia Nostra” visiteremo lo splendido centro storico di Conversano. Appuntamento in Piazza Castello, punto di partenza da cui i viaggiatori potranno effettuare un viaggio nel passato Medievale del Casale Cupersanum, proseguendo per il Chiostro del Monastero di S. Benedetto e terminando con la visita della Cattedrale.

Costo: 10 €



Punto d’incontro: Piazza Castello c/o Torre circolare



Come PRENOTARE: Inviando una mail a info@pugliarte.it e/o chiamando o mandando un sms o whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono