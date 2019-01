Alla feltrinelli di Bari la presentazione di Marilena Abbatepaolo "Partitura in versi"

Sarà presentato il prossimo 24 gennaio presso La Feltrinelli (via Melo da Bari, 119) di Bari, la raccolta poetica di Marilena Abbatepaolo dal titolo “Partitura in versi” (Les Flaneurs Edizioni). Modera Decio Calò Carrisi. Interventi di Silvia Godelli, Onofrio Pagone e Pino Giannini. Letture a cura di Antonella Carone, musiche di Marin Marais, Les Folies d’Espagne, 32 couplets per viola da gamba e basso continuo, Gaetano Simone (viola da gamba), Pierluigi Ostuni (tiorba). L’evento è a ingresso libero e avrà inizio alle 18.



L’autrice, non udente dall’età di 17 anni, delega alla penna, fedele amica da sempre, il compito di raccontare il suo viaggio attraverso la propria anima. Si lascia guidare dalla speranza e dal coraggio per dirci che si può sentire anche avvolti dal silenzio, quando le vibrazioni del mondo e del cuore sono più forti del semplice suono e urlano di andare avanti, di avere fiducia e di credere, nella natura, nel potere dei

ricordi, nelle possibilità del presente, nella rinascita dal dolore, nella forza dell’amore. Verso dopo verso le immagini si trasferiscono sulla pagina bianca e cullandosi tra l’autentico e l’immaginato ci parlano, spingendoci a ristabilire il contatto con noi stessi, con la vita e con gli altri “perché ognuno suona la sua nota ma è negli incontri l’armonia”.



Marilena Abbatepaolo nata a Taranto nel 1978. Poeta e dirigente scolastico, attualmente in servizio presso il Liceo ‘Simone-Morea’ di Conversano (Ba). Vive a Polignano a mare (BA), dove si occupa anche di politica. Già Assessore alla Cultura, ora consigliere comunale e Presidente della Commissione Cultura. Non udente dall’età di 17 anni, ha scelto la poesia per continuare a sentire. La musica, la vita. Negli anni, con alcuni suoi componimenti, ha partecipato a concorsi nazionali ed internazionali conseguendo diversi riconoscimenti. Con questa silloge ha voluto raccontare e raccontarsi, testimoniando così che anche il suono da proibito può farsi possibile.