Alla libreria Campus di Bari la presentazione del libro "Una storia imperfetta" di Teresa Antonacci

Sarà presentato il prossimo 21 aprile presso la Libreria Campus (in via Toma 76-78) di Bari, il nuovo libro di Teresa Antonacci dal titolo “Una storia imperfetta” (Les Flaneurs Edizioni). A dialogare con l’autrice sarà Rosy Paparella. L’incontro è a ingresso libero e avrà inizio alle ore 18.30.



Un omicidio. Bari sullo sfondo. Due donne: da una parte l’assassina colta in flagranza di reato, condannata a prescindere; dall’altra, l’avvocatessa decisa a difenderla a prescindere dalle apparenze. Giulia e Chiara non si conoscono ma sono legate da un filo strettissimo, rosso come il quaderno che, con i suoi segreti indicibili, sarà il primo tassello del puzzle da comporre per tornare a essere protagoniste della propria esistenza. Fra indagini, tragedie famigliari e sintonie ritrovate, le due donne dovranno imparare a comprendere il non detto e a rileggere le certezze di una vita. Una storia imperfetta è un romanzo in grado di rallentare il tempo, piegarlo e dilatarlo a piacimento per raccontare il doppio binario su cui potrebbe correre la vita di un Asperger: dalla consapevolezza di chi ha avuto una diagnosi alla sofferenza di chi invece non sa spiegarsi il proprio speciale punto di vista.



Teresa Antonacci. Una storia imperfetta è il suo settimo libro, il terzo edito da Les Flâneurs Edizioni. Ha pubblicato Lasciami sognare (2012), Rinascerò pesce (2014), C’è modo e modo (2015), La casa della domenica (2015), La dodicesima stanza (Les Flâneurs Edizioni 2016), Enrico fatto di vento (Les Flâneurs Edizioni 2017).

