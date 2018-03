Alla libreria del Marchese di Adelfia pomeriggio con Ciottolina

Saranno presentati il prossimo 27 marzo presso la Libreria del Marchese (in via Vittorio Veneto, 164) di Adelfia, i nuovi libri di Concetta Antonelli, con illustrazioni curate da Mariano Argentieri, “Un folletto di nome Ciottolina” e “Ciottolina e il fungo d’oro” (Les Flaneurs Edizioni, 2017) e destinati al pubblico dei più piccini. Saranno presenti l’autrice e l’illustratore. Appuntamento alle ore 18.00.



L’aria di neve fuori, il calore delle luci natalizie dentro. Una combriccola di nipotini e una nonna cantastorie. La fiaba comincia e la magia ha inizio… Benvenuti a Ghiandaquercia, il paese del Piccolo Popolo, di cui Ciottolina fa parte. Lei è una bimba speciale che ci condurrà nei boschi incantati tra folletti, streghe, animali parlanti, elfi malvagi, doni prodigiosi e funghi magici. In questa sua prima avventura la nostra piccola amica si caccerà in un brutto guaio per tentare di salvare il suo scoiattolino. Ma fortunatamente…



A Ghiandaquercia, nel bel mezzo dei preparativi per il Natale, la famiglia Ciop non se la passa tanto bene. Il papà di Ciottolina, infatti, ha un gran mal di testa e Mastro Cerusico, il medico del villaggio, dopo averlo visitato afferma che è stato intossicato da un legno velenoso. Tutti temono per la vita di Mastro Ciop, ma sua figlia non si dà per vinta e, grazie ai consigli dello Spirito della Vecchia Quercia, si mette in cammino alla ricerca di un fungo molto speciale.