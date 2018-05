Alla libreria Prinz Zaum Antonella D'Eri Viesti presenta "Affetti nomadi"

Sarà presentato il prossimo 23 maggio presso la Libreria Prinz Zaum (in via Cardassi, 93) di Bari, l’esordio letterario di Antonella D’Eri Viesti dal titolo “Affetti nomadi” (Les Flâneurs Edizioni). A dialogare con l’autrice sarà Claudia Attimonelli, docente di cinema, televisione e fotografia dell'Università degli Studi di Bari. L’incontro, è a ingresso libero e avrà inizio alle ore 19.00.



Allegra è una bulimica della vita, instabile, bisognosa di affetto, egocentrica e insicura nelle relazioni, ma al contempo ambiziosa, cinica, trascinante, curiosa, sempre pronta a sperimentare le mille idee che si affollano nella sua mente. Nei suoi racconti, che partono dall’adolescenza e la accompagnano nella sua vita adulta, si intrecciano vicende che non si incontrano, ma che finiscono per annodarsi tutte sul cuore e nell’anima di questa giovane donna, delineando il modo in cui le relazioni contemporanee, e l’amore in particolare, vanno sgretolandosi. Soggettività, menefreghismo, negligenza diventano i pilastri portanti di queste storie sospese, amare, carnali, che scavano un solco profondo nel desiderio inappagato di un riconoscimento e di una sicurezza irraggiungibile da parte di individui sradicati e insoddisfatti. Affetti nomadi è un romanzo pensato per frammenti, come frammentaria è la realtà contemporanea, come frammentarie e striscianti sono le relazioni che viviamo e che ci ostiniamo a credere possano durare per sempre.



Antonella D’Eri Viesti è dottoranda in Filosofia e teoria dei linguaggi presso l’Università degli Studi di Bari. Il cinema di Sorrentino, la letteratura italiana neorealista e la musica rock degli anni Settanta sono i tre vertici del triangolo in cui prende forma la sua scrittura.