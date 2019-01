Dino Cassone presenta "Un gelato buono da morire" alla rassegna Giro di libri di Cellamare

Sarà presentato domenica 20 gennaio presso il Castello Caracciolo di Cellamare (Ba), il nuovo romanzo di Dino Cassone (Les Flaneurs Edizioni) dal titolo “Un gelato buono da morire”, che vanta la prefazione di Federica Angeli, giornalista di Repubblica. A dialogare con l’autore sarà la psicologa psicoterapeuta Maria Ronchi. L’evento, organizzato dall’Associazione Porta della Terra in collaborazione con il Comune di Cellamare e la Città Metropolitana di Bari, è a ingresso libero e avrà inizio alle 18.30.



È giallo a Rosicano: don Ciccio Zampana, detto Ficosecco, muore mangiando il suo spumone durante la festa patronale. E siccome Ficosecco era l’usuraio più richiesto e più temuto del paese, al maresciallo Paolo Sapone, suo malgrado, tocca partire alla ricerca del probabile assassino tra una lista infinita di sospettati. Ad aiutarlo è nientemeno che sua moglie Margherita, artista mancata e grande appassionata di polizieschi. Mentre i due si confrontano con un ambiente in apparenza tranquillo ma intrinsecamente torbido e pregno di contraddizioni, il lettore se la ride: per lui il romanzo è un finto giallo, il mistero è svelato fin dal prologo e non gli resta che godersi l’apertura del vaso di Pandora.



Dino Cassone è un giornalista pubblicista. Ha pubblicato vari romanzi: I miei compagni di casa e bestie varie (2008); La radio. Storia di fantasmi e misteri (2013); Delitto nella bottega del droghiere (2016). Con Les Flâneurs Edizioni ha già pubblicato La bugiarda (2016) e il racconto Sorrisi e veleni (2018). Ha inoltre curato il libro Ho fatto 13! Una vincita negata e trentaquattro anni di menzogne del Coni (2015) di Martino Scialpi. É anche autore di testi teatrali.