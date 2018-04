Alla scoperta della Chiesa del Carmine con aperitivo serale

Venerdì 20 ore 17.30 appuntamento SPECIALE. Apriremo in ESCLUSIVA CON APERITIVO SERALE la chiesa e il convento di Santa Maria del Carmelo. Per l’occasione sarà possibile visitare la cappella di Santa Rita, i resti della chiesa bizantina dedicata probabilmente a Sant’Angelo, i tesori della chiesa, esposti per l’occasione e un bellissimo quadro del 500′ scoperto dopo un lavoro di restauro. Concluderemo la visita sul terrazzo dove potremo ammirare la maestosa Cattedrale di Bari e assaporare l'aperitivo di chiusura.



Punto d’incontro: Piazza dell’Odegitria c/o Cattedrale

Costo: 15 euro - Prenotazione a info@pugliarte.it o mandando un sms o whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un recapito telefonico e un cognome