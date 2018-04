Alla scoperta di Bitonto

Sabato 28 ore 17.30 ritorna “Puglia Nostra”. VISITEREMO LO SPLENDIDO CENTRO STORICO DI BITONTO. Bitonto ti aspetta per una giornata di arte, gusto e divertimento con visita alla Cattedrale, al Torrione allo splendido palazzo Sylos-Calò. Non sì può escludere una sosta per degustare il bocconotto, dolce locale a base di ricotta e un’ulteriore passeggiata alla ricerca di altri splendidi scorci e le mura aragonesi, la Porta Baresana.



Costo: 10 euro



Punto d’incontro: Porta Baresana



Cattedrale

Torrione

Palazzo Sylos – Calò

Mura Aragonesi



Come PRENOTARE: Inviando una mail a info@pugliarte.it e/o chiamando o mandando un sms o whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono