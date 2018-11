Alla scoperta di Bitonto - aperture esclusive

Sabato 24 ore 17.00 appuntamento con “PugliA Nostra”. VISITEREMO LO SPLENDIDO CENTRO STORICO DI BITONTO – APERTURE ESCLUSIVE. MANOSCRITTI, SEGRETI DI PALAZZO E SANTI DI STRADA: ALLA SCOPERTA DI PALAZZO ROGADEO E DELLA CHIESA DI SAN LEUCIO VECCHIO



Costo: 10 euro



Punto d’incontro: Porta Baresana



Porta Baresana

Palazzo Rogadeo, Biblioteca Comunale ‘Eustachio Rogadeo’. Ingresso nel palazzo di origine duecentesca e illustrazione guidata dei simboli araldici del seggio dei nobili di Bitonto presso l’Arco omonimo. Visita all’interno delle sale, un tempo dimora aristocratica della famiglia d’origine campana. Il gruppo si accomoderà nel suggestivo salone delle feste per ammirare l’Evangelario medievale scritto su pergamena in Beneventana ‘Bari Type’ e corredato con incantevoli miniature (solitamente non visibile al pubblico). Sarà possibile ammirare una rara moneta peuceta risalente al IV secolo a.C. ed alcune cinquecentine.

Chiesa di San Leucio Vecchio. In questo edificio di culto di origine bizantina i visitatori potranno ammirare una splendida parete ‘palinsesto’ dove campeggia una Deesis ed una teoria di santi olosomi risalenti al tardo Trecento