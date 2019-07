Alla scoperta di Molfetta

Sabato 13 ore 18.30 appuntamento con Puglia Nostra. Scopriremo lo splendido centro storico di Molfetta. Il centro medievale sorge nella penisola detta di Sant'Andrea, dall'omonima antica chiesa, citata per la prima volta in documenti notarili nel 1126. I palazzi più significativi, collocati prevalentemente lungo il perimetro del borgo, risalgono al periodo successivo al 1529, anno del Sacco francese, che produsse danni notevoli al patrimonio architettonico e documentario della città. Entreremo nella città antica attraverso la Porta che si apre su Corso Dante.

Costo: 10 euro



Cattedrale dell’Assunta

Centro Storico

Duomo di San Corrado

Punto d’incontro: Corso Dante Alighieri c/o Cattedrale dell’Assunta



Come PRENOTARE: Inviando una mail a info@pugliarte.it e/o chiamando o mandando un sms o WhatsApp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono. L’EVENTUALE DISDETTA DEVE ESSERE COMUNICATA ENTRO MASSIMO 24H PRIMA DALL’INIZIO DELL’EVENTO.