Passeggiata urbana della RCU Picone Poggiofranco alla scoperta di Santa Fara

Sabato18 gennaio all’interno delle iniziative della Rete Civica Urbana Picone-Poggiofranco, dalle 15 alle 16:30 si terrà la passeggiata urbana alla scoperta dell’archivio storico della Provincia dei Cappuccini di Puglia e della chiesa di Santa Fara, organizzata dalla Stilo Editrice.

Questi appuntamenti mirano ad approfondire la conoscenza di alcuni luoghi, punti cardine della città. Durante la visita di sabato si avrà la possibilità di ammirare alcune peculiarità della collezione della Biblioteca di Santa Fara e all’interno della chiesa realizzata nel 1938 su iniziativa di Simeone Di Cagno Sassa, ci si soffermerà sul crocifisso di Adolfo Rollo e sulla pala di Santa Fara, realizzata nel 1948 dal pittore barese Antonio Lanave. A guidare la visita, la cui partecipazione è gratuita, ci saranno due guide, l’archivista Francesco Nocco e la storica dell’arte Giulia Perrino.

Questa passeggiata rientra nelle iniziative volte alla realizzazione di una guida turistica. Si tratta di un lavoro editoriale, ad opera di Sergio Chiapparata, Maurizio Triggiani e Giulia Perrino, riguardante i quartieri Picone e Poggiofranco. La pubblicazione, che per il momento sarà fatta solo in versione ebook, è prevista per la prossima estate.

Per partecipare alla passeggiata “Chiesa e archivio di Santa Fara” è obbligatoria la prenotazione scrivendo a formazione.stilo@gmail.com o contattare il numero 3420787387

Chiesa di Santa Fara – via Bellomo - Bari

Info: 3420787387

Inizio evento: 15:00