Sabato 31 agosto ore 18.30 PugliArte, in collaborazione con l'associazione Polyxena, vi porta alla scoperta di Torre Castiglione. Accompagnati da guide naturalistiche, entomologi, archeologi e storici, visiteremo quest'area naturalistica protetta, in tre momenti: visita al bosco, visita al sito archeologico e aperitivo serale. Inoltre, avrete l'opportunità di sperimentare un nuovo modo di approcciarvi all'archeologia, attraverso un laboratorio di archeologia sperimentale per grandi e piccini.



Si consigliano pantaloni lunghi, giacchetto, scarpe comode (megio se da trekking) e torcia. Percorso facile.



Costo: 15 euro - ridotto a 10 euro per i minori sino a 10 anni



Punto d'incontro: Torre Castiglione



Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome di un referente e un contatto telefonico.