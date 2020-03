Alla scoperta di Torre di Castiglione a Conversano

Domenica 15 ore 10.30 PugliArte, in collaborazione con l’associazione Polyxena, appuntamento con “Puglia Archeo – Trekking”. Vi porteremo alla scoperta di Torre Castiglione, un casale fortificato alle porte di Conversano. Accompagnati da guide naturalistiche, entomologi, archeologi e storici, visiteremo quest’area naturalistica protetta, in tre momenti: visita al bosco, visita al sito archeologico e visita al lago di Castiglione. Concluderemo la visita con un trancio di focaccia.

Abbigliamento consigliato: scarpe da trekking o da ginnastiche robuste, vestiario a strati consono per la stagione

Consigli utili: una bottiglietta d’acqua e uno snack

Livello escursionistico: turistico

Lunghezza: 2 km

Costo: 12 euro

Mura Megalitiche

Torre cinquecentesca

Chiesa del Cavalier di Castiglione

Area naturale protetta

Lago di Castiglione

Punto d’incontro: Torre di Castiglione



Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome di un referente e un contatto telefonico.