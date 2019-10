Alla scoperta di Trani con visita speciale al campanile e matronei

Domenica 03 ore 10.30 appuntamento con “Puglia Nostra“. Visiteremo insieme la splendida città di Trani. Potremo visitare la regina delle cattedrali di Puglia, che si specchia nell’acqua, dedicata a San Nicola Pellegrino e considerata uno splendido esempio di romanico pugliese, per questa occasione saliremo nei MATRONEI E NEL CAMPANILE e il vicino Castello fatto erigere da Federico II proprio sul mare nel 1233 e ultimato nel 1249.



Costo: 10 euro + 5 euro di ingresso al campanile



Cattedrale di San Nicola Pellegrino

Castello (interno ed esterno)

Punto d’incontro: Piazza Duomo, 1 c/o Cattedrale



Come PRENOTARE: Inviando una mail a info@pugliarte.it e/o chiamando o mandando un sms o whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono

