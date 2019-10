Il mistero e la bellezza, la lettura e la magia, il buio e il colore improvviso.

Presentazione fuori dall'ordinario, mercoledì sera a Bari, di Almamala, il secondo romanzo di Rocco Lombarti, per Progedit editore.

Appuntamento alle 20.30 in via Capruzzi, civico 2, in un luogo misterioso.

Tutto si scoprirà parola dopo parola, passo dopo passo mentre la via si spegnerà, i negozi chiuderanno e nel buio si accenderannio le luci affascinanti di Almamala.

L'evento, cui si può accedere con accredito, prevede una breve presentazione del romanzo, un noir spinto e dalle mille sfaccettature, l'autore dialogherà con il prof.Enzo Barricchio.

Gli occhi color ghiaccio del gatto nero bucheranno l'atmosfera quasi onirica della serata. Seguirà un cocktail party.

Attesa per il luogo misterioso dell'evento.