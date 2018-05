Aloha hawaian party

Con la ricercatissima selezione musicale di Mr Bogo e un party in pieno stile Hawaiano, il Mad vi aspetta per anticipare l’arrivo dell’estate.

Indossate colori vivaci, camice e gonne hawaiane, collane floreali e qualsiasi cosa vi faccia venire voglia di festeggiare con noi che abbiamo preparato per voi un set tutto da scoprire.

Alohaaaaaa

Ingresso libero