Altamoon, tre giornate dedicate allo spettacolo ed alla scoperta del magnifico paesaggio della Murgia

Dopo il bagno di folla realizzato ad Altamura con gli eventi celebrativi dei 50 anni dallo sbarco sulla Luna, Altamoon torna con tre giornate dedicate allo spettacolo ed alla scoperta del magnifico paesaggio della Murgia. Si parte infatti nel pomeriggio di martedì 6 agosto, dalle 18.30, con una marching band che annuncerà gli appuntamenti della manifestazione e che allieterà le vie cittadine con uno spettacolo musico-coreografico della EuroBand – Murgia’s Street Band, la formazione composta da 14 elementi. In serata, dalle ore 21.30 presso il sagrato della Chiesa del Carmine in Via Madrid, la scrittrice e regista teatrale Teresa Ludovico presenterà il suo adattamento di teatro per ragazzi di un classico moderno di grande coinvolgimento: "Kirikù e la strega Karabà". La pièce per ragazzi, tratta dal celebre film d’animazione di Michel Ocelot che si è confermato negli anni come un capolavoro del cinema d'animazione europeo, è ambientata in Africa, in un villaggio abitato ormai solo da anziani, donne e bambini. È qui che nasce il protagonista Kirikù, totalmente autonomo fin dai primi istanti di vita, il quale lotterà per la liberazione del suo villaggio dalla malvagia strega Karabà. Lo spettacolo sarà arricchito dalle musiche di Maurizio Lampugnani e dai suoni delle percussioni dei Sudjembè.



Il giorno successivo, mercoledì 7 agosto, sul Sagrato della Chiesa di S. Maria del Carmine alle 21.30, sarà in scena l’Anonima GR con “Bar dello Sport”, lo spettacolo di Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli. Questa commedia fa parte del repertorio più esilarante e dai risvolti tragicomici della produzione Anonima GR. Al “Bar dello sport” di clienti se ne vedono pochi. Il proprietario non riesce a capirne il perché, forse il motivo sarà che propina prodotti taroccati e marche sconosciute. Ma tra quei pochi avventori, capitano sempre tipi strani che non consumano mai nulla o che non pagano mai e che inoltre lo coinvolgono nelle loro storie contorte e stravaganti. In questo bar si avvicendano storie curiose, ricche di colore e grande comicità, che nei caratteri e nelle manie dei personaggi mettono in evidenza tutti i lati grotteschi che ci portiamo addosso e nei quali il pubblico si può riconoscere, ridendo di sé. Una commedia ironica dove l’affiatata coppia barese mette in scena una carrellata di uomini e donne colorite e macchiettistiche, un’interessante lettura del vivere contemporaneo.



Proseguono inoltre le escursioni alla scoperta del territorio locale, che riprendono dopo il tutto esaurito dell'appuntamento del 19 luglio al Pulo di Altamura. Venerdì 9 agosto, alle ore 17.30, le passeggiate di "Walking on the Moon" ripartono da Pozzi di Rota, in località La Mena, che dopo il tramonto condurranno a una suggestiva osservazione astronomica. Il percorso, della lunghezza di 8,5 km e di difficoltà medio-facile, si snoderà tra mulattiere e pascoli rocciosi, attraverso i quali sarà possibile ammirare le roverelle e le conifere, fino a raggiungere i Pozzi di Rota per poi tornare indietro al punto di partenza per un percorso ad anello. Sarà possibile raggiungere il luogo dell'osservazione non solo parcheggiando l'auto presso il punto di raccolta ma anche per mezzo di biciclette grazie alla collaborazione con l'Associazione Orme Bike di Altamura. La prenotazione è obbligatoria.



Gli eventi di Altamoon, tutti a ingresso rigorosamente gratuito, proseguiranno il 14 e 15 settembre con i concerti del Sergio Caputo Quartet e di James Senese con i Napoli Centrale.