Ad Altamura 'Dal pane al vino.Itinerario slow nel food della dieta mediterranea'

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ha dichiarato il 2018 “Anno del cibo” e tra gli intenti dell’iniziativa ha evidenziato quello di promuovere il ruolo del cibo quale componente fondamentale del patrimonio culturale immateriale italiano.

Tra le attività programmate dal PoloMusealeDellaPuglia per l’occasione, giovedì 25ottobre 2018 alle ore 18:00 il Museo Nazionale Archeologico di Altamura ospiterà la tavola rotonda "Dal pane al vino. Itinerario slow nel food della dieta mediterranea".

Introdotti dal direttore del Polo Museale della Puglia, interverranno il Generale Giuseppe Giove, Comandante Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna, il dott. Michele Polignieri medico veterinario, il dott. Domenico Nicoletti Direttore del Parco Nazionale Alta Murgia, il dott. Nicola Curci Presidente Slow Food delle Murge.

Ospite d’onore della manifestazione Oscar Farinetti, noto imprenditore italiano e fondatore della catena Eataly.

Per l’occasione porgerà il saluto l’assessore alla cultura del comune di Altamura dott. Nino Perrone.



Ingresso libero



Museo Nazionale Archeologico di Altamura

Via Santeramo, 88 – 70022 Altamura (Ba)

Tel: + 39 080 3146409

Email: pm-pug.museoaltamura@beniculturali.it