Sabato 7 aprile alle ore 20.30 le stanze di Palazzo Pesce risuoneranno con “Alternative ways to Accordion”, un recital dedicato alla fisarmonica classica di Francesco Palazzo.

Primo musicista in Italia a conseguire il diploma in Fisarmonica, Francesco Palazzo guiderà il pubblico attraverso percorsi alternativi e differenti da quelli solitamente tracciati: il suo strumento andrà oltre la musica folk, pop e jazz, ed esprimerà tutta la propria vivacità e intensità nell’ambito della cosiddetta musica colta. Pagine contemporanee, come il Concerto for accordion and orchestra di Paul Creston (qui nella riduzione con pianoforte dello stesso autore e con il Maestro Piero Cassano), in cui la fisarmonica è suono frizzante e virtuosistico che attinge agli stilemi caratteristici della musica americana da Gershwin a Bernstein, e Libertango di Astor Piazzolla, brano famosissimo in cui musica e strumento diventano carne e passione. Ma pure Pari intervallo di Arvo Pärt, De profundis di Sofija Gubaidulina e Nocturne di Germaine Tailleferre: pagine intime e rarefatte che offrono un’altra visione e concezione della fisarmonica, che abbandona il proprio lato più estroverso per attingere a una dimensione di spirito e meditazione. E alla profondità di un musicista, Francesco Palazzo, che ha rifondato la tecnica esecutiva a seguito di una personale ricerca tecnica ed espressiva e ha progettato uno strumento da concerto più rispondente alle rinnovate esigenze artistiche. Un musicista che è stato definito da Aldo Ciccolini “di grande razza, dotato di qualità espressive e tecniche perlomeno prodigiose … che fa assurgere la fisarmonica a cime artistiche insospettate”.



Ticket: 10 euro



7 aprile 2018 h 20.30| Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it