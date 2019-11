Gli alunni dell’Alberghiero Tandoi a lavoro nella Christmas Dinner 2019

Sabato 30 novembre al New Lions Ricevimenti di Molfetta (Ba), si terrà la terza edizione del “Christmas Dinner” iniziativa che ha per protagonisti gli alunni dell’Istituto alberghiero dell’I.I.S.S. Oriani – Tandoi di Coreato, che avranno modo di cimentarsi dal vivo con la loro professione futura, vivendo un’esperienza lavorativa reale e completa.

Lontano dai banchi scolastici, i ragazzi, ogni giorno impegnati con studio e pratica nelle aule, si cimenteranno con accoglienza, servizio in sala e cucina, all’interno della prestigiosa sala ricevimenti, guidati dai professori di cucina Cataldo Marcone, Giovanni Moramarco, Giovanni La Greca, dei docenti di sala Giovanni Gigli, Sara Minini, Simone Lorusso e dal docente di accoglienza turistica Francesco Monaco. Accanto agli alunni dell’alberghiero ci saranno anche gli chef della struttura.

Già da tempo gli studenti, al fianco dei loro docenti, sono al lavoro per la creazione del menù. Questo sarà legato al territorio e alla festività, realizzato con i prodotti donati dalle aziende locali del comitato tecnico-scientifico, importanti attività locali, da sempre fattivamente solidali con l’Istituto Alberghiero Tandoi. Ai tavoli ci saranno numerose persone, tra autorità, commissione tecnico-scientifica, genitori, alunni e cittadini, che pagheranno una quota di partecipazione, utile sia a raccogliere fondi per la scuola, in modo da auto sostenersi, che per immergere i giovani in un’attività realmente lavorativa.

Durante la serata ci saranno anche musica e spettacoli legate sempre al mondo scolastico. Tra le varie attività anche i saluti delle autorità e del Dirigente Scolastico prof.ssa Angela Adduci illustrerà i traguardi raggiunti dall’Istituto Professionale Alberghiero di Corato, grazie anche alla fattiva collaborazione dei docenti e di tutto il personale tecnico-amministrativo coordinato dal D.S.G.A. Maria Rosaria Quatela.

New Lions Ricevimenti – Via oliere e delle saponiere meridionali - Molfetta (Ba)

Info: 3383351781

Apertura: 20:00