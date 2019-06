Alfonsina Y El Mar: storia di tango e passioni con Amanda Sandrelli a Monopoli

Anche quest’anno la Puglia regala emozioni con il Festival Costa dei Trulli, in programma dal 17 Giugno al 31 Agosto 2019, nei comuni di Fasano, Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e Alberobello. Ad animare il ricco cartellone, guidato dal direttore artistico Gaetano Partipilo, ci saranno 11 concerti, di cui 7 ad accesso libero, in cui si avvicenderanno artisti d’eccezione del panorama musicale italiano ed estero.

Per il secondo appuntamento, in programma a Monopoli il 26 giugno ore 21 (Sagrato della Cattedrale, evento gratuito) sarà la volta di Amanda Sandrelli, con lo spettacolo Alfonsina Y El Mar: storia di tango e passioni. Un viaggio coinvolgente tra le sonorità e la poesia del tango e dei suoi interpreti migliori: chissà chi riuscirà a rimanere indifferente alla sensualità della musica.

L’attrice, accompagnata da Giampaolo Bandini alla chitarra e Cesare Chiacchiaretta al bandoneon, interpreterà le pagine più suggestive di alcuni dei poeti più famosi della storia argentina. Il titolo dello spettacolo è dedicato alla vita avventurosa e piena di coraggio di Alfonsina Storni, poetessa argentina di origine ticinese, vissuta nel primo Novecento. La serata è stata organizzata in collaborazione con il festival “Ritratti”.

Il Festival “Costa dei Trulli” è realizzato con il contributo di Regione Puglia (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020) e grazie al sostegno di due main sponsor: Vini di Puglia Varvaglione e Autoclub, e di Torre Cintola Green Blue che partecipa come sponsor tecnico. È patrocinato dalla Città Metropolitana di Bari. Si avvale della collaborazione e del supporto di: Il Riscatto delle Cicale | Comunicazione Web Editoria; Sistema Museo coop.a r.l.; Associazione Pro Loco di Monopoli; Neamedia Comunication; CTG Egnatia di Monopoli; Koinè – Associazione culturale di promozione turistica; FAI | Sezione di Brindisi. Nonché della sinergia con le seguenti Istituzioni Scolastiche: Conservatorio “Nino Rota” | Monopoli; IISS “da Vinci” di Fasano; Polo Liceale di Monopoli; IISS “G. Salvemini” | Fasano.

ALFONSINA Y EL MAR - in collaborazione con il festival “Ritratti”

Amanda Sandrelli attrice

Giampaolo Babnini chitarra

Cesare Chiacchiaretta bandoneon

Testi di Josè Luis Borges, Homero Manzi, Alfredo La Pera, Felix Luna

Musiche di Carlos Gardel, Augustin Bardi, Jacinto Chiclana, Astor Piazzolla

Amanda Sandrelli interpreta le pagine più suggestive di alcuni tra i poeti più significativi della storia argentina. Parole che si rincorrono, magia e ricordi che si uniscono in un solo istante accompagnate e intercalate dalla musica di contemporanei straordinari quali Piazzolla, Mercedes Sosa, Gardel suggestivamente interpretata con chitarra e bandoneon da Giampaolo Bandini e Cesare Chiacchiaretta. Storie di tango, di vita, di passione. Storie di Buenos Aires. Tango, milonga, fisicità, sensualità, amore, disperazione, morte.

il titolo dello spettacolo è dedicato ad Alfonsina Storni, poetessa argentina di origine ticinese vissuta nel primo Novecento. Figlia di industriali caduti in disgrazia, Alfonsina fu lavapiatti, operaia, maestra di campagna, e fu ragazza-madre, donna indipendente che sfidò i pregiudizi sociali e la morale vigente, femminista quando il femminismo ancora non esisteva.

Amica di grandi scrittori tra cui Garcia Lorca e Pirandello, la sua vita, segnata da nevrosi e sa un male incurabile, si chiuse con il suicidio in mare.

Da quel tragico epilogo nacque Alfonsina y el mar, brano a lei dedicato composto da Gabriel Ramirez (con le parole di Felix Luna) e interpretato da moltissimi artisti, tra tutti Mercedes Sosa. Una canzone che torna in questo spettacolo in una originale interpretazione, culmine di una serata che brilla per quella storia struggente, ma tante altre ne attraversa.