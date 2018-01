Anbeta Toromani e Alessandro Macario in "Coppelia" al Teatro Petruzzelli

"Coppélia" rivisitato dal coreografo Amedeo Amodio e impreziosito dalle suggestive scenografie di Emanuele Luzzati e Luca Antonucci, con i costumi di Luisa Spinatelli.

Il balletto si inserisce all’interno del progetto che Daniele Cipriani ha fortemente voluto allo scopo di recuperare il repertorio italiano della seconda metà del ‘900, proponendo un viaggio alla scoperta dei grandi classici, rivisitati e presentati in una nuova veste.

A ricoprire i ruoli principali saranno Anbeta Toromani e Alessandro Macario, ormai ben noti al pubblico per essere partner affiatati in palcoscenico e coppia nella vita: Anbeta, albanese di origine, si è distinta per la sua partecipazione al programma televisivo “Amici di Maria De Filippi”, già prima ballerina al Teatro dell’Opera di Tirana, mentre Alessandro, napoletano, attualmente è primo ballerino al Teatro San Carlo di Napoli, dove spesso i due si esibiscono insieme.

Insieme a loro, il Corpo di ballo ed i solisti della Daniele Cipriani Entertainment.



info e prenotazioni Camerata Musicale Barese

Via Sparano 141, Bari 0805211908

www.cameratamusicalebarese .it