La mostra di Amedeo Del Giudice 'Apologia del nudo ad ogni costo'

Martedì 18 dicembre 2018 alle ore 19,00 presso la Galleria Spazio START a Giovinazzo in Via Cattedrale, 14 sarà inaugurata la mostra del pittore Amedeo Del Giudice a cura di Massimo Nardi

presentazione critica di Gaetano Mongelli

art director Franco Cortese



dal 18/12/2018 al 7/01/2019

da mercoledì a domenica ore 19:00 - 21:30

o su prenotazione



Vernissage

18/12/2018 ore 19:00



Spazio Start

Via Cattedrale, 14 - Giovinazzo



info: 389.19.111.59



INGRESSO LIBERO

Gallery