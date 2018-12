A Spazio13 la regista Veronica Pinna porta in scena la pièce 'Amelia'

Giovedì 6 dicembre, alle 18, in Spazio13 a Bari (via de Cristoforis ingresso libero), la regista e drammaturga Veronica Pinna porta in scena la pièce «Amelia», liberamente ispirata a «Sabotaggio d'amore» di Amélie Nothomb. La regia è di Pinna, il testo è scritto da lei e Silvana Tamma. In scena l'attrice Marta Franceschelli. Il progetto è inserito in Big Factory, una delle due borse di studio assegnate dal Bari International Gender Film Festival (promosso dalla Cooperativa AL.i.c.e), con il sostegno di MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa «S’Illumina-Copia privata per i giovani, per la cultura», Comune di Bari e Regione Puglia.

Amelia vive a Isili, un paesino nell'entroterra sardo, ha 7 anni e tutto quello che accade nella sua vita, esiste in funzione di sé e del suo centro. È eroica e coraggiosa, diventare leggenda è la sua massima aspirazione. Così quando si innamora e si accorge che il suo centro, il suo cuore, non sono più dentro di sé ma dentro Elena, non sa cosa fare. Amelia scopre che non può contentarsi di amarla, anche Elena deve ricambiare il sentimento, ma questo non accade. Così per Amelia termina il periodo in cui crede di essere un eroe, rivelando a se stessa la propria fallibilità. Per conquistare la sua bella, compirà infatti molte gesta, rinnegherà se stessa e la sua natura e ancora prima di conoscerne il significato etimologico, scoprirà sulla sua pelle che cosa significa sabotare ed essere sabotati.