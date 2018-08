Americhe! Rosario mastroserio piano recital

Sabato 13 ottobre alle ore 20.30 Palazzo Pesce parte alla scoperta delle Americhe! insieme al pianista Rosario Mastroserio.

Un concerto in Puglia che è un viaggio attraverso la cultura e il linguaggio musicale del Nuovo Mondo: un omaggio ai tratti innovatori delle sonorità degli irriverenti States e al fascino sensuale dei ritmi e delle melodie del palpitante Sud latino. I brani di Duke Ellington, Thelonius Monk, George Gershwin e Astor Piazzolla saranno eseguiti in forma quasi jazzistica con un linguaggio basato spiccatamente sull’improvvisazione, e al timone degli 88 tasti, e delle sue inesauribili risorse creative, ci sarà Rosario Mastroserio, docente di Pianoforte principale e Improvvisazione pianistica al Conservatorio Piccinni di Bari, una carriera che lo porta a esibirsi nei teatri di tutto il mondo, ritenuto a livello internazionale tra i più significativi interpreti della musica di Astor Piazzolla. E come in ogni viaggio – e improvvisazione – che si rispetti, il punto di approdo si scoprirà solo alla fine.