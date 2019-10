Amici a 4 zampe. Laboratorio ludicoeducativo per bambini ed adulti con Michele Minunno

Conosciamo bene i nostri amici a 4 zampe? sappiamo capirli? conosciamo i loro linguaggi?

Sono solo dei semplici ornamenti della nostra vita, dei regali da fare in occasioni importanti, o hanno una loro sensibilità? una loro emozione? dei loro pensieri?



Per rispondere a tutte queste domande Domenica 27 Ottobre alle ore 17.30 alla Ludoscuola BimBumBam giunge uno dei maggiori educatori cinofili europei, con esperienze anche fuori da confini europei:



MICHELE MINUNNO.

Istruttore cinofilo e laureando in Medicina Veterinaria con una tesi sperimentale sulle dinamiche di branco in un gruppo di randagi.

Esperto in classi di comunicazione, si occupa di riabilitazione di cani problematici.

Lavora in diversi canili d'Europa per migliorare la qualità della vita ed il benessere degli animali ospitati e per il recupero comportamentale di cani con problemi.

Collabora con il dipartimento di fisiologia ed etologia dell'università di Bari per progetti di ricerca e valutazioni di cani problematici.



Con lui potrete trovare risposte a molte delle nostre domande e dopo l'incontro sicuramente potremmo rapportarci in maniera più completa con i nostri amici a 4 zampe.



Durante l'incontro verrà proiettato il filmdocumentario del 2018

NOPET di Davide Maiocchi

Docu-film che, con stile ironico ed evocativo e attraverso immagini di vita di cani, cagne, donne, uomini e altri animali, propone una riflessione sul tema del randagismo ma anche su quello più generale della libertà.



Il laboratorio è rivolto sia a bambini che ad adulti