In scena al Kismet il racconto di un’amicizia speciale ''Amici In(di)visibili''

Un’amicizia speciale che supera tutti gli ostacoli in scena per l’apertura della Stagione Famiglie a Teatro 2019/2020 di Teatri di Bari al Kismet, a cura di Teresa Ludovico. Il contenitore culturale in strada San Giorgio martire ospita domenica 16 febbraio alle ore 18 Amici In(di)visibili, una produzione Eccentrici Dadarò adatta a un pubblico a partire dai 6 anni. Un racconto straordinario che racconta con sensibilità gli amici immaginari, utilizzando un linguaggio fatto di parole e azioni, dove teatro, danza, luci, effetti sonori e proiezioni video si uniscono per trasmettere un messaggio forte.

Lo spettacolo di Rossella Rapisarda e Fabrizio Visconti con Rossella Rapisarda, Francesco Manenti e la regia Fabrizio Visconti.

In una notte da cinema Giallo viviamo l’avventura di Budo, un amico immaginario, e di Max, il suo amico reale, un bambino “che vive soprattutto in se stesso”, rapito e portato in una casa in mezzo al bosco dove nessuno potrà mai trovarlo. Come farà Budo, che nessuno vede, a farsi aiutare per ritrovare e salvare Max?

Persi con loro nella nebbia di un parcheggio vuoto, impariamo ad innamorarci del coraggio di essere diversi e di quello che serve per essere veramente amici, della fatica di essere e sentirsi invisibili, della paura di svanire improvvisamente. Un romanzo di formazione lungo una notte. Un modo per parlare con delicatezza di questi temi ai bambini, utilizzando un linguaggio fatto di parole e azioni, di teatro e di danza, ma anche di luci, effetti sonori, proiezioni video, in cui tutto è possibile e tutto svanisce in un attimo, evocando l’impalpabile mondo dell’invisibile, degli Amici immaginari appunto, e dei sentimenti nascosti e custoditi negli esseri umani.

L’ingresso è a pagamento. Il botteghino del Kismet – Teatri di Bari è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18. Per info: mail a botteghino@teatrokismet.it, telefono 080 5797667 – 335 8052211. Il ticket è scontato del 50% ai possessori della tessera nominale Kid(s)met. Il programma completo della Stagione di prosa 2019/2020 è disponibile sul sito www.teatridibari.it

BOTTEGHINO

Rassegna FAMIGLIE A TEATRO

intero 10 €

ridotto* 8 €

*bambini fino ai 10 anni, over 65, soci Coop + 1 accompagnatore, possessori di Carta Più Feltrinelli, abbonati alla stagione del Teatro Comunale di Bari, abbonati alla stagione della Fondazione Petruzzelli, Cral e associazioni convenzionate

Promozione FAMIGLIE A TEATRO

Possessori Kid(s)met card 4 €