A Locorotondo la mostra "Amor Terrae" a cura di Laurenzia Crescenzo

Giovedì, 4 luglio alle ore 21:00, le ancelle della luce si muoveranno da Corso Umberto 11 per raggiungere la Chiesa Della Madonna Greca per l'inaugurazione della mostra "Amor Terrae", a cura di Laurenzia Crescenzo.

La mostra, che sarà aperta al pubblico nel fantastico scenario architettonico della Chiesa della Madonna della Greca di Locorotondo per tutta l’estate 2019, avrà come soggetto principale uno dei simboli della Puglia: l’ulivo, simbolo di pace e di vita. Con i loro tronchi modellati dal vento e le foglie di colore argenteo, gli ulivi secolari della Puglia rappresentano l’essenza di un intero territorio, capace di affascinare chiunque colga con gli occhi l’amore che gli uomini dovrebbero serbare per la propria terra.

Grazie ad un allestimento minimal e al bianco degli interni della Chiesa della Madonna della Greca, gli ulivi dipinti dall’artista locorotondese risaltano con tutta la loro maestosità e bellezza tra le arcate delle navate laterali dell’edificio.

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni, dal 5 luglio al 30 settembre 2019, dalle ore 10:00 alle ore 21:00.

Pittrice, affreschista e restauratrice, Laurenzia Crescenzo è nata a Locorotondo. Inizialmente autodidatta, è stata in seguito allieva del maestro Lino Piccoli di Venezia. Ha tenuto mostre personali in diverse località della Puglia, a Roma, Latina, Frosinone, Sanremo, Ancona, esponendo dipinti che spaziano dalle tecniche dell'olio e dell'acquerello a quella dell'affresco, personalmente rielaborata. L’esaltazione e la rielaborazione della civiltà contadina e degli aspetti più salienti della cultura e tradizione della Valle d’Itria sono aspetti fondamentali delle sue opere che, attraverso l’accostamento di cromatismo e pathos cercano di far comprendere le impressioni del nostro territorio.

L’amore e la passione per la sua terra si manifestano anche nella costante cura che Laurenzia Crescenzo ripone nella valorizzazione di una delle vie più caratteristiche del centro storico di Locorotondo, dove peraltro ha sede il suo laboratorio e spazio espositivo (Chiesa Madre - Via Porta Nuova/angolo via Dura, 2).

