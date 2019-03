A Castellana Grotte "L'amore crocifisso - Meditazione musicale sulla Passione di Cristo"

Domenica 31 marzo, alle ore 20:30, presso la parrocchia Santa Maria del Caroseno di Castellana-Grotte guidata da don Vito Cassone, "L'amore crocifisso - Meditazione musicale sulla Passione di Cristo".

Si tratta di una meditazione artistica sulla passione di Cristo attraverso immagini, musica e poesia. È stata eseguita per la prima volta nel 2017 presso il Santuario del Buoncammino ad Altamura (Ba) dal coro della parrocchia Sant'Agostino “Vox cordis” diretto da Michele Vulpio. Il Coro “Vox cordis”, nato nel 2014, è costituito da 35-40 elementi tra giovani e adulti, non professionisti, che con la passione del canto dedicano il loro tempo libero a servizio della comunità. Per l'esibizione castellanese, diretta da Michele Vulpio, testi di don Vincenzo Lopan, al flauto Davide Giove, all'organo Sara Dambrosio, voce recitante Francesco Russo, percussioni Luca Priore.