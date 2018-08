Amore e danze nell'Apulia rinascimentale

Nell'ambito del Festival "Libridamare 2018" organizzato dal Presidio del Libro di Bisceglie il Dominae Ensemble propone uno spettacolo di musiche e danze di autori pugliesi fra '500 e '600.



Valeria Polizio, soprano

Maria Luisa Dituri, soprano

Annarita Lorusso, violino barocco

Beatrice Birardi, percussioni

Eloise Ameruoso, clavicembalo

con la partecipazione di Pierluigi Ostuni, tiorba





Mercoledì 29 agosto 2018 ore 20.00

Libreria Vecchie Segherie

via Porto 33, Bisceglie



Ingresso ore 19.30



Ingresso gratuito per i soci del Circolo dei Lettori di Bisceglie

Ingresso per i non tesserati 7 euro



In caso di pioggia l'evento si terrà negli spazi interni



Web: https://www.facebook.com/dominae.ensemble



fb Circolo dei lettori - Presidio del Libro Bisceglie