Analisi dei quadri fessurativi - seminario tecnico

Mercoledì 25 settembre 2019 dalle ore 08:30 alle 14:00 presso il Politecnico di Bari, Si terra il seminario tecnico:ANALISI DEI QUADRI FESSURATIVI

Con il LPM (LOAD PATH METHOD) a fini diagnostici, a cura della: Scuola Ingegneria & Architettura - SI&A



Abstract:



L’analisi dei quadri fessurativi è sempre uno strumento utile ai fini della valutazione della sicurezza strutturale di una costruzione esistente. E’ particolarmente importante quando, sulla base di una indagine speditiva, si è chiamati ad esprimere un parere se sussistono condizioni che impongono l’attuazione del protocollo completo delle indagini, come previsto dalla Norma, o addirittura l’adozione di provvedimenti cautelari. Può dunque essere di grande interesse avere la capacità di riconoscere nella morfologia dei quadri fessurativi la manifestazione del sintomo, più o meno grave, di una patologia oppure semplicemente l’effetto di un fenomeno fisiologico.

In questo modulo si propone pertanto un metodo che restituisca razionalità all’analisi, troppo spesso ridotta a considerazioni empiriche. Un approccio basato semplicemente sulla osservazione visiva dei quadri fessurativi, per imparare a riconoscere nei loro profili geometrici gli itinerari dei carichi e le loro mutazioni, che sono all’origine del fenomeno.



EVENTO GRATUITO, POSTI LIMITATI.

Riservato a Studenti Universitari, Ingegneri, Architetti, Geometri, Tecnici, Docenti e Neolaureati.

Per partecipare compilare il form al link: www.progettoingegneria.it/registrazione

Materiale didattico in formato digitale fornito da SI&A.

Ai partecipanti sarà rilasciato ATTESTATO DI FREQUENZA.



Organizzazione a cura di : Progetto INGEGNERIA e Studenti Democratici



Programma:



Ore 08.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI



Ore 9:00 SALUTI E INTRODUZIONE AL TEMA

Prof. Ing. Francesco Cupertino - Magnifico Rettore Eletto del Politecnico di Bari



Prof. Domenico Raffaele - Docente di Tecnica delle Costruzioni II e Teoria e Progetto di Ponti, Politecnico di Bari



Ing. Roberto Lorusso - Vice Presidente SI&A, Scuola Ingegneria & Architettura



Ore 09:30 SEMINARIO TECNICO (4 Ore)

Prof. Ing. Amedeo Vitone - Presidente SI&A, Scuola Ingegneria & Architettura , già Docente di Tecnica delle Costruzioni, Politecnico di Bari



PAUSA CAFFE' 10 Minuti



Ore 13:30 CONCLUSIONI

Vito De Carolis - Progetto INGEGNERIA