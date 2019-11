'Analisi dei quadri fessurativi - seminario tecnico gratuito, parte 2'

Dopo il grande successo del primo seminario "Analisi Dei Quadri Fessurativi - Seminario Tecnico", tenuto al Politecnico di Bari che ha raccolto più di 200 presenze, un ulteriore incontro è d’obbligo.



Mercoledì 4 Dicembre 2019 dalle ore 08:30 alle 13:30 presso il Politecnico di Bari, Si terra il seminario tecnico: ANALISI DEI QUADRI FESSURATIVI con il LPM (LOAD PATH METHOD) a fini diagnostici, a cura della: Scuola Ingegneria & Architettura - SI&A– parte 2 “



Abstract:

L’analisi dei quadri fessurativi è sempre uno strumento utile ai fini della valutazione della sicurezza strutturale di una costruzione esistente. E’ particolarmente importante quando, sulla base di una indagine speditiva, si è chiamati ad esprimere un parere se sussistono condizioni che impongono l’attuazione del protocollo completo delle indagini, come previsto dalla Norma, o addirittura l’adozione di provvedimenti cautelari. Può dunque essere di grande interesse avere la capacità di riconoscere nella morfologia dei quadri fessurativi la manifestazione del sintomo, più o meno grave, di una patologia oppure semplicemente l’effetto di un fenomeno fisiologico.

In questo modulo si propone pertanto un metodo che restituisca razionalità all’analisi, troppo spesso ridotta a considerazioni empiriche. Un approccio basato semplicemente sulla osservazione visiva dei quadri fessurativi, per imparare a riconoscere nei loro profili geometrici gli itinerari dei carichi e le loro mutazioni, che sono all’origine del fenomeno.



#INFO

EVENTO GRATUITO, POSTI LIMITATI.

Riservato a Studenti Universitari, Ingegneri, Architetti, Geometri, Tecnici, Docenti e Neolaureati.

Per partecipare compilare il form al link: www.progettoingegneria.it/registrazione

Materiale didattico in formato digitale fornito da SI&A.

La partecipazione alla prima parte del seminario non risulta essere propedeutica, poichè verranno richiamati i temi già affrontati e si procederà ad analizzare il LPM Method nel dettaglio.

Sarà rilasciato ATTESTATO DI FREQUENZA, esclusivamente ai nuovi partecipanti, che non hanno già seguito la prima parte del seminario.

Organizzazione a cura di: Progetto INGEGNERIA e Studenti Democratici

#PROGRAMMA:

Ore 08.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 9:00 SALUTI E INTRODUZIONE AL TEMA

Ing. Roberto Lorusso - Vice Presidente SI&A, Scuola Ingegneria & Architettura

Ore 09:30 SEMINARIO TECNICO (4 Ore)

Prof. Ing. Amedeo Vitone - Presidente SI&A, Scuola Ingegneria & Architettura , già Docente di Tecnica delle Costruzioni, Politecnico di Bari

PAUSA CAFFE' 10 Minuti

Ore 13:30 RINGRAZIAMENTI

Vito De Carolis - Progetto INGEGNERIA