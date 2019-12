Analisi e visualizzazione dei dati con R-studio per principianti

''Happy New Year RLadies Bari!L'anno inizia con qualcosa di nuovo con.....Rita Consoli!



Il prossimo evento, che si terrà il 10 Gennaio presso IC406 (Bari) dalle 18:00 alle 20:30, si focalizzerà sulla visualizzazione dei dati con R.

Ingresso gratuito, registrazione obbligatoria qui https://www.eventbrite.ie/myevent?eid=85077088863



''Chi è l' ospite?''

Speaker d'eccezione, r-ladies di origini baresi, Rita Cosoli, laureata in psicologia all'UniBa, prossima alla laurea in neuroscienze all'Università di Parma!

'' Ho iniziato a utilizzare R alla triennale perché facevo parte di un altro gruppo di ricerca a Bari e lo utilizzavamo su dati neuroscientifici e genetici. Poi alla magistrale ho sostenuto due esami di analisi dei dati con R e attualmente lo studio e lo utilizzo per diletto personale oltre che, ovviamente quando serve, per elaborare analisi statistiche " ci racconta Rita.



''Cosa imparerai?''

Il tema dell'evento è: Data visualization con R. Negli ultimi 30 minuti faremo networking per conoscerci meglio. IC406 ha gentilmente deciso di offrire ai partecipanti snacks e bibite per rendere questo momento sociale più piacevole (se avete allergie importanti, scriveteci a sara.iacozza.si@gmail.com).

Cosa devi portare con te?

• Un laptop con installata una versione recente di RStudio Desktop (qui trovate l’ultima versione: https://rstudio.com/products/rstudio/download/)

• Volontà e curiosità per imparare!

• Rispetto e pazienza verso gli altri partecipanti secondo il codice di comportamento di RLadies (https://rladies.org/code-of-conduct/)



A chi sono rivolti gli eventi?

RLadies Bari è un gruppo locale che si rifà a RLadies Global (https://rladies.org/about-us/), un’organizzazione internazionale non-profit con circa 60.000 membri in 46 diversi paesi del mondo. Lo scopo dell’organizzazione è di promuovere diversità ed equità di genere nella comunità di utenti di R.

Se utilizzi, o vorresti imparare ad utilizzare R, questo è il gruppo giusto! Tutti sono benvenuti gratuitamente, previa registrazione a , ed hanno la possibilità di imparare in un contesto amicale e di supporto. Ci sono anche occasioni di mentorship per condividere le proprie conoscenze come speakers. Queste opportunità sono preferenzialmente rivolte a donne e minoranze.''