Anche i Rhomanife per l'istituzione del parco Costa Ripagnola

Anche i Rhomanife, gruppo artistico musicale storico della terra di Bari, domenica 28 giugno dalle ore 10,00, parteciperà alla manifestazione per l'istituzione del parco di Costa Ripagnola e per la conservazione del grande patrimonio paesaggistico e naturalistico che rende la Puglia una delle regioni più belle del mondo. L'evento è organizzato con tanto impegno e sollecitudine dai Pastori della Costa - Parco Subito, insieme a tante altre associazioni ambientaliste e dai tanti cittadini amanti della natura, per chiedere al Consiglio Regionale l'approvazione immediata della legge per la creazione del Parco Costa Ripagnola prima dell'imminente termine della legislatura di questa amministrazione. I Rhomanife selezioneranno in armonia ed amore, musica in levare a tempo del cuore con vibrazioni positive e per l'occasione gireranno anche alcune scene del nuovo videoclip musicale ''His Glory''. Ormai i Rhomanife sono legati a Costa Ripagnola dopo aver girato altri due videoclip in dialetto barese ed in inglese, ''Sciamaninne'' e ''God Is love'', proprio nei tratti di costa di Pietra Egea e Cala Fetente, visionabili sul canale video YouTube chiamato Rhomanife band. E' gradita la partecipazione di tutta la popolazione.



Bari 25-06-2020

Rhomanife reggae band



Parco subito "ciak si gira"

https://www.facebook.com/events/2716001621952243/



Sii presente e passaparola.. Infotel:3351275607