"And The Oscar Goes To" al Multicinema Galleria una rassegna imperdibile: i 9 candidati all'Oscar come "Miglior Film" in lingua originale

Da lunedì 26 febbraio a venerdì 2 marzo, il Multicinema Galleria di Bari organizza per la prima volta in città una rassegna dedicata ai 9 titoli candidati all'Oscar come “Miglior Film”, in multiprogrammazione e trasmessi in lingua originale con sottotitoli in italiano. Si intitola «And The Oscar Goes To...», la serie dei nove film più attesi nella serata di premiazione degli Oscar a Los Angeles (che si svolgerà domenica 4 marzo), che il Galleria proporrà in lingua, rinforzando così la consueta rassegna che si svolge tutti i giovedì, «Original Version».

Per questa occasione da lunedì 26 febbraio a venerdì 2 marzo ci saranno ogni giorno 4 spettacoli (15.50 - 18.10 - 20.20 – 22.45), alternando tutti i film (il pubblico potrà contare su due o tre proiezioni per ciascun titolo, biglietto unico 5 euro a film, già in vendita e in prenotazione). I film proiettati saranno Tre manifesti a Ebbing, Missouri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) di Martin McDonagh, Il filo nascosto (Phantom Thread) di Paul Thomas Anderson, Chiamami col tuo nome (Call Me by Your Name) di Luca Guadagnino, Scappa - Get Out di Jordan Peele, L'ora più buia (Darkest Hour) di Joe Wright, The Post di Steven Spielberg, La forma dell'acqua (The Shape of Water) di Guillermo del Toro, Dunkirk di Christopher Nolan, Lady Bird di Greta Gerwig.

Tutti i dettagli della rassegna, con gli orari e il calendario, sono sul sito www.multicinemagalleria.it e sulle pagine social del Galleria

And the Oscar goes to…

Lunedì 26 Febbraio

Ore 15.50: THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI – TRE MANIFESTI di M. McDonagh

Ore 18.10: PHANTOM THREAD – IL FILO NASCOSTO di P.T. Anderson

Ore 20.20: CALL ME BY YOUR NAME – CHIAMAMI COL MIO NOME di L. Guadagnino

Ore 22.45: GET OUT - SCAPPA di J. Peele

Martedì 27 Febbraio

Ore 15.50: DARKEST HOUR – L’ORA PIU’ BUIA di J. Wright

Ore 18.10: THE POST di S. Spielberg

Ore 20.20: THE SHAPE OF WATER – LA FORMA DELL’ACQUA di G. Del Toro

Ore 22.45: DUNKIRK di C. Nolan

Mercoledì 28 Febbraio

Ore 15.50: PHANTOM THREAD – IL FILO NASCOSTO di P.T. Anderson

Ore 18.10: GET OUT - SCAPPA di J. Peele

Ore 20.20: THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI – TRE MANIFESTI di M. McDonagh

Ore 22.45: THE POST di S. Spielberg

Giovedì 1 Marzo

Ore 15.50: DUNKIRK di C. Nolan

Ore 18.10: THE SHAPE OF WATER – LA FORMA DELL’ACQUA di G. Del Toro

Ore 20.20: LADY BIRD di G. Gerwig

Ore 22.45: PHANTOM THREAD – IL FILO NASCOSTO di P.T. Anderson

Venerdì 2 Marzo

Ore 15.50: LADY BIRD di G. Gerwig

Ore 18.10: CALL ME BY YOUR NAME – CHIAMAMI COL MIO NOME di L. Guadagnino

Ore 20.20: DARKEST HOUR – L’ORA PIU’ BUIA di J. Wright

Ore 22.45: THE SHAPE OF WATER – LA FORMA DELL’ACQUA di G. Del Toro