Andràtuttojazz web space di pro loco Unpli Terlizzi

Giovedì 02 Luglio alle ore 21.00 ritorna #ANDRÀTUTTOJAZZ il web space di #ProLocoUnpliTerlizzi a sostegno della musica #jazz.



Una puntata speciale per la presenza di tanti ospiti di particolare spessore artistico e caratura intellettuale. Protagonista del virtual talk sarà infatti #GiuseppeBassi, stella del jazz pugliese nel mondo, insieme allo scrittore #AntonioMoscatello, noto giornalista ed esperto di cultura orientale e a #HsuehJuWu, contrabbassista taiwanese di spiccata sensibilità creativa.

In collegamento dalla “terra dei ciliegi” (fuso orario permettendo) la pianista e compositrice #SumireKuribayashi giovane e affermato talento della scena jazzistica giapponese. Con loro si parlerà di #ATOMICBASS, straordinario lavoro discografico scritto ed elaborato tra Italia e Giappone e verrà presentato in anteprima #THEBASSANDTHEPUPPETS, l’inedito live project, ultima creatura del duo Wu-Bassi realizzato con la partecipazione speciale di #SebyBurgio, pianista fra i più richiesti nel panorama musicale italiano.

Si chiuderà la puntata con #OrnellaFalco e #AlbertoBruno , appassionati divulgatori di jazz.



Conduce: Emma CEGLIE

Production Manager: Franco Dello Russo

Press Officer: Laura GIOVINE

Social Direction: Giacobbe ZERO



Diretta FB sulla pagina #ProLocoUnpliTerlizzi.

