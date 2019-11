Andrea Montovoli al Trappeto di Monopoli

Sabato 30 Novembre appuntamento fisso Il Trappeto preserata con Cena & live duet BRAND NEW

A seguire guest Andrea Montovoli (from Pechino Express , ballando sotto le stelle, isola dei Faosi)



Dj set (House / Raggaeton)

Tonio Bonerbao Bonerba

DJ FiveP

Bonoffdj Peppe Buono

Giuseppe Pentrelli



Percussion live

Mr Tribuzio Drummer



Voice Leo Siciliano



Free entry donna in lista nominale entro l'una dando COGNOME E NOME su WHATSAPP al 3282677160 entro le ore 18 di Sabato 30 Novembre



Ingresso : 15 euro con consumazione alcolica - in lista SICILIANO da comunicare all'ingresso



Prive

Consolle : 300 2 kit base 10 exit

Terrazzino e Vetrata: 250 2 kit base 10 exit

Zona ingresso a sx : 200 2 kit absolute 8 exit



Cena : 30 euro comprensivo di ingresso disco



INFO / PRENOTAZIONI PRIVE’ E CENE 3282677160



Il Trappeto

Contrada Cristo delle Zolle, 207

70043 Monopoli (Italia)