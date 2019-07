Andrea Perroni in "Dal vivo"

I suoi concerti dissacranti e scalmanati hanno riempito di musica e risate numerose edizioni di Zelig: Andrea Perroni nel suo spettacolo DAL VIVO è mattatore, showman, comedian e cantante allo stesso tempo.

Sketch, imitazioni, improvvisazioni, musica, duetti surreali si avvicendano in uno spettacolo dal ritmo serrato in cui lo sguardo ironico e scanzonato di Perroni affonda il tiro sulla vita di tutti i giorni.



Lo spettacolo è organizzato nell'ambito del programma di Rigenera SmART city Festival delle periferie in collaborazione con Fondazione Vittorio Bari e Gruppo Interforze Onlus - Palo del Colle, alle quali sarà devoluto l'incasso della serata per la realizzazione dei progetti portati avanti sul territorio dalle due associazioni.



Il programma completo del festival è su www.rigenerasmartcity.it.



I biglietti sono in vendita c/o Laboratorio urbano Rigenera viale della Resistenza snc - Palo del Colle