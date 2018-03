Andrea Perroni al Teatro Forma per Risollevante Cabaret Teatro 2018

Venerdì 16 marzo al teatro Forma di Bari, per la rassegna “Risollevante Cabaret Teatro”, diretta dall’Associazione Culturale Sirio, il cui presidente è Giovanni Tagliente, in collaborazione con l’Associazione Culturale Echo Events diretta dal presidente Donato Sasso, sarà proposta l’esibizione di Andrea Perroni, noto personaggio del cast di Zelig e conduttore di “Fan Car-aoke” format delle reti Rai.

Nato a Roma, si è appassionato alla comicità e al mondo dell’animazione, studiando teatro per affinare tutti i segreti del mestiere e lavorando dall’età di 21 anni nei villaggi turistici. Dopo una prima esperienza sul palcoscenico teatrale, nel 2003 è arrivata la prima esibizione televisiva nel programma “Domenica In”, dove ha svolto delle performance di imitazione. Nel 2005 entra a far parte della squadra di comici del format “Colorado Cafè Live”, in cui si propone con la sua imitazione di Sandro Piccinini. Il successo nella trasmissione gli è valso l'ingresso come conduttore della parte comica nella squadra del noto programma sportivo delle reti Mediaset “Guida al campionato”, fino al 2009. Nel 2013 partecipa dapprima a “Zelig Off” e in seguito alla trasmissione di cabaret “Zelig Circus” raccontando, accompagnato dalla sua chitarra, come vengono vissuti i concerti a Roma. Oltre all’attività televisiva, Perroni ha avuto modo di lavorare anche in radio. Dal 2010 è impegnato su Rai Radio 2 nel programma “Radio2 Social Club” affiancando Luca Barbarossa insieme a Virginia Raffaele. In questo ambito spiccano le sue parodie. Tra le più apprezzate ci sono quelle di Giuseppe Cruciani, conduttore a Radio 24 e dei cuochi del format di Sky “MasterChef”, Carlo Cracco, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri. Nel suo percorso artistico c’è anche il teatro con lo spettacolo “Siete tutti invitati”, portato in scena nel 2015 al Teatro Sistina di Roma.

Per questo nuovo appuntamento di “Risollevante Cabaret Teatro” Perroni, in compagnia della sua chitarra, proporrà sketch tratti dal suo ricco repertorio, proponendo un one man show attraverso il quale il comico impersonerà facce e personaggi, accompagnando il suo pubblico attraverso un viaggio che sorvola bellezze e brutture di un paese alla deriva, imitazioni e tanta ilarità.

Teatro Forma – Via Fanelli 206/1– Bari

Infotel: 3452682772

Inizio Spettacolo: ore 21:15