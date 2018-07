Andrew Naglieri conquista il titolo di asso dj 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

È il bitontino Andrew Naglieri, giovane deejay di soli 16 anni, il vincitore di Asso Dj Festival 2018. Andrew si è aggiudicato l'opportunità di pubblicare un proprio brano con l'etichetta Overbeat Records. La gara tra i deejay - organizzata da Assodeejay-Associazione Nazionale Deejay, Artisti ed Esecutori e Cooperativa Casm con il patrocinio del Comune di Bitonto e della Città metropolitana di Bari - si è svolta giovedì sera nella bellissima cornice di Piazza Cavour a Bitonto, gremita di gente che ha ballato e cantato al ritmo della musica dei deejay che si sono esibiti sul palco. La serata di giovedì ha portato a Bitonto dj di fama nazionale come Alex Nocera e Nausica, che, oltre ad esibirsi, hanno fatto parte della giuria insieme al dj romano Mirko Alimenti e a due speaker di Radio Uniba. Tra gli ospiti anche il dj Frankye Polaris, docente dei corsi di formazione per deejay organizzati dall'Associazione e riconosciuti su tutto il territorio nazionale. L'intera serata di giovedì è stata trasmessa in diretta tv nazionale sul digitale terrestre e su Sky. Quest'anno inoltre Asso Dj Festival, grazie ad importanti partner come l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro"e Pioneer Dj, ha dato la possibilità di approfondire a 360° la conoscenza della figura professionale del dj attraverso workshop ed incontri formativi/informativi. Tra gli incontri divulgativi anche la presentazione del libro di Mirko Alimenti "Il ruolo del deejay nel mondo della notte" in collaborazione con la Libreria del Teatro. Positivo il bilancio degli organizzatori al termine di una serie di interventi culturali che hanno coperto l'intero mese di luglio. "Dopo quattro edizioni siamo contenti di vederci riconosciuti come realtà educativa, sociale e culturale e non solo come evento di animazione in piazza- spiega Daniela Tatulli, responsabile provinciale per l'Associazione- la dimostrazione è stata l'affluenza di pubblico, proveniente anche da altre province, a tutti gli incontri culturali che hanno preceduto l'evento in piazza". Un' altra vittoria nella battaglia che Assodeejay da anni combatte per il riconoscimento e la tutela della professione su tutto il territorio nazionale.