Al Teatro Angioino la commedia brillante "Aneliti d'amore"

La Compagnia Teatro d'Oggi, presenta, per la XIX Stagione di Prosa del Teatro Angioino in Mola di Bari (Ba), con la direzione artistica di Francesco Capotorto,

Nei giorni 7,8,9,15,16 dicembre 2018, la commedia brillante "ANELITI d'AMORE" con Tonio Berardi, Maria Mancini, Tonino Sainato, Anita Rizzi, Margherita Gentile, Stefania Fasano. Scene Francesca Francese, musiche originali m° Paolo Daniele, costumi Marilena Palattella. Testo e regia di Francesco Capotorto



La storia narra, con linguaggio popolare, le vicissitudini di una famiglia alle prese con le piccole beghe quotidiane, quando un giorno si presenta in casa una ragazza in cerca di un bambino. Chi è, e perché?

I protagonisti di questa commedia corale se sino a quel momento vivevano serenamente la routine quotidiana si ritrovano, pertanto, loro malgrado, a risolvere un " problema " dal quale scaturiscono reazioni inaspettate, cosìcchè i personaggi si rivelano l'opposto di quel che sembrano, con un rovesciamento dei caratteri che conferisce dinamicità all'azione ricca di colpi di scena e deliziose situazioni comiche.

La narrazione di questa opera è contrassegnata dal ritmo dei dialoghi serrati, nella quale si muovono gli interpreti, i quali ciascuno con le proprie peculiarità, donano una omogeneità di resa, anche grazie all'affiatamento del gruppo di lavoro.

Una piéce che unisce toni comici a momenti di riflessione, per parlare di amore nelle molteplici sfaccettature dell'animo umano nel quale albergano ragioni e sentimenti. Una storia per raccontare un bisogno profondo dell’uomo nelle più diverse declinazioni.

Una commedia che con leggerezza rappresenta emozioni, paure, desideri, soddisfazioni, rimpianti che muovono la quotidianità della vita familiare.

Sipario ore 21,00;

la domenica ore 19,00





Per informazioni e prenotazioni, il botteghino del teatro Angioino in via Silvio Pellico n.7 in Mola di Bari è aperto tutti i venerdì, sabato e domenica dalle ore 18.30 alle ore 20,30 tel.0804713061.

