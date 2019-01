Lo spettacolo 'Anfitrione' di Teresa Ludovico in scena al Teatro Kismet

Nuovo appuntamento della stagione #FarsiMondo curata da Teresa Ludovico al Teatro Kismet, sabato 2 e domenica 3 febbraio alle 21.00 con ANFITRIONE da Plauto scritto e diretto da Teresa Ludovico con Michele Cipriani, Irene Grasso, demi licata, Alessandro Lussiana, Michele Schiano Di Cola, Giovanni Serratore/Marco Falcomatà, musiche dal vivo M° Michele Jamil Marzella, spazio scenico e luci Vincent Longuemare, coreografia Elisabetta Di Terlizzi, costumi Teresa Ludovico e Maria Cristina Bari, assistente alla drammaturgia Loreta Guario, una produzione Teatri di Bari



Chi sono io se non sono io? Quando guardo il mio uguale a me, vedo il mio aspetto, tale e quale, non c’è nulla di più simile a me! Io sono quello che sono sempre stato? Dov’è che sono morto? Dove l’ho perduta la mia persona? Il mio me può essere che io l’abbia lasciato? Che io mi sia dimenticato? Chi è più disgraziato di me? Nessuno mi riconosce più, e tutti mi sbeffeggiano a piacere. Non so più chi sono! Queste sono alcune delle domande che tormentano sia i protagonisti dell’Anfitrione, scritto da Plauto più di 2000 anni fa, che molti di noi oggi. Il doppio, la costruzione di un’identità fittizia, il furto dell’identità, la perdita dell’identità garantita da un ruolo sociale, sono i temi che Plauto ci consegna in una forma nuova, da lui definita tragicommedia, perché gli accadimenti riguardano dei, padroni e schiavi.



