Al Teatro Norba di Conversano in scena "Ho perso il filo" con Angela Finocchiaro

Il 6 febbraio alle 21.00, appuntamento al Cinema Teatro Norba di Conversano per lo spettacolo "Ho perso il filo", con Angela Finocchiaro​.

Una commedia, una danza, un gioco, una festa. In scena un’Angela Finocchiaro inedita, che si mette alla prova in modo sorprendente con linguaggi espressivi mai affrontati prima, per raccontarci con la sua stralunata comicità e ironia un’avventura straordinaria, emozionante e divertente al tempo stesso: quella di un’eroina pasticciona e anticonvenzionale che parte per un viaggio, si perde, tentenna ma poi combatte fino all'ultimo il suo spaventoso Minotauro.



Prezzo dei biglietti

intero / ridotto

POLTRONISSIMA € 20 / € 18

POLTRONA € 18 / € 15



Biglietti disponibili presso il botteghino del Teatro Norba (Piazza dalla Repubblica, 10 - Tel 080.495.95.47) tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle ore 18.30 alle ore 21.00.