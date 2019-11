L’Angiulli Bari pronta a ospitare il 19esimo Torneo di Natale

Dal 14 al 22 dicembre la Società Ginnastica Angiulli Bari sarà il fulcro di uno tra i tornei federali di tennis giovanile più importanti d’Italia. Oltre 600 ragazzi, dagli 8 ai 16 anni, in arrivo da tutta la nazione, si alterneranno sui campi della polisportiva di via Cotugno, pronti a darsi battaglia sotto rete a colpi di diritto, rovescio, volée e smash.

La 19esima edizione del Torneo di Natale, organizzato in collaborazione con l’Accademia Tennis Bari, il Circolo Tennis Bari e il New Country, è un appuntamento che l’Angiulli accoglie sempre con grande gioia. Proprio sui campi dell’Angiulli sono previsti i tabelloni di singolare under 11, 12, 13 e 14, con la grande novità del torneo di doppio under 14, mentre nel Circolo Tennis si svolgerà la competizione under 16. Al New Country giocheranno gli under 8, 9 e 10, sotto forma di “Raduno”.

Come di consueto, iscrizioni online sul sito www.angiullibari.com e sul sito www.accademiatennisbari.it. Il termine ultimo per accedere al torneo è la mezzanotte del giorno 8 dicembre.