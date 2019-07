Presentazione del libro illustrato 'Giungla Urbana' presso la Libreria L’Angolo Retto di Lorcorotondo

Appuntamento col fumetto domenica 21 luglio. Alle 19:30, presso la Libreria L’Angolo Retto di via Montanaro, abbiamo l’onore di ospitare per la rassegna Esseri Urbani OFF Lorenzo La Neve e Matilde Simoni, autori del libro “Giungla Urbana” (Barta Edizioni, 2018)

La presentazione prevede servizio di interpretariato LIS.

Il fumetto. Svegliarsi e mangiare un ovetto fresco, mentre un maggiordomo ti prepara i vestiti. Poi prendere l’autobus per andare all’università, quindi via a trovare il cugino malato all’ospedale, «Grazie infermiera», un po’ di jazz caldo che ti fa spiccare il volo, si evita di farsi uccidere dal capobanda che spaccia veleni letali, qualche parola con la propria ex, bang squizzz, «e questa giungla urbana è un frammento di cuore». Tutto normale, no?

Naaaaa.

Daccapo.

Svegliarsi e mangiare un ovetto fresco fatto dalle mogliettine del gallo sveglia, mentre un pinguino ti prepara i vestiti. Poi prendere la giraffa per andare all’università, quindi via a trovare il cugino malato all’ospedale, «Grazie infermiera Medusa», un po’ di jazz caldo sfornato da poveri uccelli che suonano da suonati, si manda wwfnc il panda capobanda che vuole estinguerti e spaccia coleotteri, bang squizzz, poi la propria ex, «e questa giungla urbana è un frammento di cuore».

Dai creatori di Stephanie & Louis, la serie che conta più di un cifrone e mezzo di visualizzazioni in rete, un romanzo grafico scoppiettante di colori e trovate, amori e rancori, ma soprattutto amori, amici, ibridi e persin cugini, in cui gli animali, stufi di farsi abitare la natura dagli ingombranti umani, si prendono la rivincita e abitano, abbelliscono, servono, sconvolgono la città.

Gli autori Lorenzo La Neve & Matilde Simoni. Sceneggiatore e disegnatrice, lavorano come coppia creativa fissa. Iniziano a collaborare nel 2015 con il webcomic Microcosmo, pubblicato sul loro portale Bad Moon Rising Production. Sempre per la Bad Moon i due realizzano la serie di Stephanie & Louis e la testata periodica «Bad Moon Rising Magazine», insieme a Mattia Drugo Secci e Mitja Bichon. Per il suo lavoro sul «Magazine», Matilde viene candidata al Premio Bartoli 2018. Per BeccoGiallo lo stesso anno pubblicano Rosa grezzo. Stephanie & Louis, che raccoglie le storie di.