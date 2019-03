'Anima e cor..de', a Palazzo Pesce la mostra sulla lavorazione artigianale delle corde esull’antico mestiere del funaio

Palazzo Pesce apre le porte della dimora storica per ospitare l’anima e la storia della Bottega di Corderia Palmi.

Il 23 e il 24 Marzo 2019 dalle ore 18:00 alle ore 21:00 la Corderia Palmi esporrà i frutti del suo quotidiano lavoro in una raffinata mostra di oggetti in corda realizzati a mano.

Dal 1950 la famiglia Palmi di Mola di Bari, con passione e dedizione, tramanda la sua attività e mantiene viva la storia dell’artigianato cittadino attraverso la lavorazione artigianale delle corde e la valorizzazione dell’antico mestiere del funaio.

La Bottega di Corderia Palmi nasce da un’idea di Michele Palmi, giovanissimo erede dell’attività di famiglia, il cui grande amore per la propria famiglia e per la sua comunità, lo conduce a realizzare questo piccolo laboratorio d’arte per coniugare il fascino della storia dell’artigianato locale con le moderne esigenze del mercato attuale.

La graziosa bottega, sita nella “zona bianca” di Mola di Bari, presenterà in una elegante mostra denominata “ Anima e cor…de” la bellezza degli antichi mestieri alla scoperta di una produzione artigianale a regola d’arte che rievoca l’anima della terra e del mare.

Sarà possibile ammirare oggetti, rivestimenti , accessori e capi d’abbigliamento interamente re alizzati a mano con materiali ecologici lavabili in lavatrice.

Dai fiscoli, le ceste per il filtraggio dell’olio dei frantoi, passando per le cime per la nautica fino ad arrivare alla decorazione di interni ed esterni, agli accessori e alla moda.

Ceste, cestini, bottiglie, can delabri, sotto vasi, poggia pe ntole, decorazioni di ogni sorta e poi bracciali, borse e abiti e cologici privi di colle o argille.

Palazzo Pesce sarà la vetrina di questo incantevole spettacolo per gli occhi e per l’orgoglio di una famiglia che ama il suo lavoro e le sue origini.

Ingresso libero

23 – 24 marzo 2019 h 18.00 – 21.00 | Corte di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info: 3931340912 – palazzopesc e@yahoo.it