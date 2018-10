L’ensemble Abchordis aprono la decima edizione del festiva musicale 'Anima Mea'

Un’orchestra composta da 350 ragazzi pugliesi, che nelle sue varie combinazioni suonerà nel Teatro Petruzzelli una composizione inedita di Antonio Giacometti su un nuovo video del regista Alessandro Piva ispirato ai Treni della Felicità, sarà la grande novità di Anima Mea 2018. Il festival, diretto da Gioacchino De Padova nella Rete di musica d’arte Orfeo Futuro, prevede quattordici produzioni per venti appuntamenti dal 16 ottobre al 9 dicembre in sei città pugliesi, Bari, Molfetta, Ruvo di Puglia, Palo del Colle, Grottaglie e Barletta con solisti d’eccezione, ensemble leader nel panorama europeo, musica rinascimentale e barocca suonata con strumenti storici accanto a nuove creazioni ispirate all’antico, ma anche partiture appena ripescate dall’oblio del tempo, a partire dall’opera del molfettese Pansini, e visite guidate ai luoghi dei concerti.

Anima Mea affida con orgoglio l’inaugurazione della decima edizione all’ensemble Abchordis che lanciò qualche anno fa e che il 16 ottobre ospita a Bari (Chiesa di Santa Teresa dei Maschi, ore 20.30) come uno dei gruppi più acclamati della scena barocca europea. La formazione, una multinazionale della musica antica guidata al cembalo da Andrea Buccarella, fresco vincitore dell’International Competion Musica Antiqua di Bruges, aprirà il festival Anima Mea con un omaggio al grande baritono del Settecento, Giuseppe Maria Boschi, per una prima mondiale in collaborazione con il Festival Musicale Estense «Grandezze & Meraviglie».

Info www.animamea.it