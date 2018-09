L’Orchestra Sinfonica metropolitana in concerto con “Anima Mundi” a Bitonto, Ruvo di Puglia e Bari

Giovedì 27 settembre, alle ore 20.30, nella Cattedrale di Bitonto, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari, in collaborazione con il Teatro Opera Festival di Bitonto, si esibirà in un concerto dal titolo “Anima Mundi”, diretto dal maestro Vito Clemente con la partecipazione di Francesco D’Orazio al violino, Nicola Fiorino al violoncello, del soprano Gabriella Costa, del mezzosoprano Loriana Castellano, del tenore Francesco Toma e del baritono Domenico Colaianni. L’ingresso è libero.

In programma l'esecuzione dei seguenti brani: Ludwig van BEETHOVEN Egmont Ouverture, op.84, Johannes BRAHMS Doppio concerto per violino, violoncello e orchestra op.102, Vincenzo PERRONE Ave Maria e Wolfgang Amadeus MOZART Messa “dell’Incoronazione” in Do K.317.

Il concerto vedrà la partecipazione del Coro Harmonia dell’Ateneo di Bari diretto dal maestro Sergio Lella, del Coro Incanto Armonico di Bari, diretto dal maestro Bepi Speranza, del Coro Jubilate di Conversano, diretto dal maestro del coro Donato Totaro,dell’Alter Chorus di Molfetta diretto dal maestro Antonio Allegretta e della Corale Polifonica “Michele Cantatore” di Ruvo di Puglia diretta dal maestro Angelo Anselmi.

Il concerto sarà replicato venerdì 28 settembre, alle ore 20.30, nella Chiesa di San Domenico a Ruvo di Puglia (ingresso libero) e sabato 29 settembre, alle ore 21.00, nella Cattedrale di Bari nell’ambito della rassegna “Notti Sacre” (ingresso libero).