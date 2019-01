A Spazio13 l'incontro "Animali in città: come è cambiato il rapporto con i nostri pet?"

Come è cambiata la nostra relazione con gli animali domestici nel tempo? Cosa prevede la legge in materia? Quali sono le esigenze dei nostri amici a quattro zampe? A questi e ad altri interrogativi si cercherà di dare risposta durante l’incontro sul tema "Animali in città: come è cambiato il rapporto con i nostri pet?”, in programma sabato 19 gennaio alle ore 21 a Spazio13 (via Colonnello De Cristoforis, 13 – Bari).

L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione al linkhttps://a-law.it/2V582JD oppure via Whatsapp al numero 351 895 9999 o via email a eventi@a-law.it

L’iniziativa è organizza dall’associazione Animal Law(www.a-law.it) e da SIUA - Istituto di formazione zoo-antropologica (www.siuai.it) e mira ad allargare le basi culturali del rapporto con gli altri animali, analizzandolo da una prospettiva multidisciplinare (etologica, giuridica, benessere animale).

Interverranno:

– L’etologo Roberto Marchesini, fondatore e direttore di SIUA, Scuola di Interazione Uomo-Animale, autore di diverse pubblicazioni sul tema e con esperienza di oltre trent’anni nel settore;

– L’avvocato Alessandro Ricciuti, presidente dell’associazione Animal Law;

– La veterinaria Valeria Ferri, esperta in comportamento.

Introduce e modera Antonella Paparella, giornalista.

Animal Law è un’associazione con sede a Bari attiva sull’intero territorio nazionale, che promuove nuove leggi che tutelino gli animali e siano al passo con l’evoluzione delle conoscenze scientifiche e adeguate all’attuale realtà sociale. L’associazione ha all’attivo una campagna per l’inserimento degli animali come “esseri senzienti” nel codice civile, alla quale si può aderire dal sito www.esserisenzienti.it